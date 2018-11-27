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Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiğini belirtti.

AA | 27.11.2018 - 00:05..
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Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bularak, "Katarlı kardeşlerim öncelikle ikinci evinize hoş geldiniz diyorum. Diplomatik ilişkilerimizin 45. yıl dönümünü kutladığımız böyle bir dönemde iş birliğimizin ulaştığı seviyeden gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

"GERÇEK DOST, ZOR ZAMANDA BELLİ OLUR"

Erdoğan, sonrasında heyetindeki bakanları ve diğer ilgilileri tanıttı.

"Gerçek dost zor zamanda belli olur" diye bir söz bulunduğunu dile getiren Erdoğan, iki ülkenin zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde bugüne kadar hareket ettiklerini söyledi.

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

"15 TEMMUZ SONRASI EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERDİNİZ"

Türkiye ve Katar'ın birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk milleti, Katarlı kardeşlerini hedef alan abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Katar da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uluslararası alanda ülkemize en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer almıştır. Son aylarda ekonomimizi hedef alan spekülatif girişimler karşısında da yanımızda durmuştur. Bu vesileyle vefalı dostumuz Katar'a gösterdiği güçlü destek ve dayanışma için bir kez daha şahsım ve milletim adına özellikle şükranlarımızı sunuyorum."

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

KATAR EMİRİ: "İŞ BİRLİĞİMİZ DERİNLEŞECEK"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyeti dile getirdiklerini, iş birliğini her alanda da derinleştirme konusundaki temennileri paylaştıklarını kaydetti.

Toplantının ardından, iki ülke arasında ulaştırma, kültür, ticaret ve ekonomi gibi birçok alanda, stratejik iş birliği protokolü, Katar ve Türkiye'den ilgili bakanlarca imzalandı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer ile Katarlı ilgililer katıldı.

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

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Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

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