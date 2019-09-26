Erdoğan: Türkiye yatırımda cazibe merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz ABD'nin almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Biz her şeyden önce ABD ile stratejik ortağız.

Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili kasıtlı kampanya yürütülüyor.

Küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türkiye çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

Darbe girişimi, Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör eylemidir.

Ortaya koyduğumuz delillere rağmen FETÖ elebaşının ABD'de yaşamaya devam etmesi şehit yakınlarını yaralıyor.

FETÖ, ABD'de işlettiği 180 okuldan elde ettiği geliri yasa dışı faaliyetlerde kullanıyor.

Ayrıntılar geliyor...