Erdoğan: TÜSİAD istihdama destek vermiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da iç güvenlik birimleriyle buluştuğu iftar yemeğinde bir konuşma yaptı.

Konşmasında TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan'ın dünkü açıklamalarına yer veren Erdoğan, "Ben sizin 12 yıl önce durumunuzu, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunu teşhir ederim. Dışardan vuran vuruyor ama içerden vuranlara günü gelir hesabını sormasını da bilirim. TÜSİAD niçin istihdama destek vermiyor, bunu hatırlatırım" diyerek eleştirilerde bulundu.

"34 FARKLI ÜLKEDE 78 ŞEHİTLİĞİ OLAN BİR MİLLETİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlar şöyle:

"Biz Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz İstiklal Marşı'nda bile şehitliği özleyen, şühedayı hatırlatan bir toplumuz. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz. Annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp, adalete teslim ettik. Bu milletin değerlerine kasteden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Teröristlere çok büyük zayiatlar verdirdik. Son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Terörist rakamını 700'lere kadar düşürdük. Örgüte katılanların sayısında ve terör örgütünün kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı."

"SON FETÖ'CÜ HAİN DE HESAP VERENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

"Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağlayan tüm unsurları kaynağında kurutmak için Suriye ve Irak'taki operasyonlara hız verdik. 4 bin kilometre kareden fazla bir alanı terörden arındırarak bu bölgeleri Suriye'nin kuzeyini adeta bir huzur adasına dönüştürdük. Suriye'deki savaştan kaçıp da ülkemize sığınan 3,6 milyon mülteciden 320 bini tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu. İnşallah çok yakında terör örgütlerinin tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Aylan bebek gibi yüreklerimizi dağlayan acı görüntülerin önüne geçtik. 15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de bulunduğu şehitlerimizin hesabını soruyoruz. Örgütün kripto yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yurt dışında bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz."

"AYYILDIZLI BAYRAĞIMIZI GÖNDERDEN İNDİRMEYE İZİN VERMEDİK"

"Her milletin hayatında ikbal dönemlerinin yanı sıra zorluk, imtihan günleri de olur. Biz bin yıl önce ebedi vatanımız olarak seçtiğimiz bu coğrafyada bu gerçeği tecrübe ettik. İçeriden ve dışarıdan onca saldırı ve ihanete rağmen hamdolsun 100 milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde can verdik, gerektiğinde ciğerparelerimize kara toprağa emanet ettik. Ezanlarımızın minarelerden eksilmesine, ay yıldızlı bayrağımızın gönderden indirilmesine müsaade etmedik. Sağ-sol kavgası, mezhepçilik fitnesi, bölücü emellerle milli birliğimizi parçalamak isteyenlere hamdolsun izin vermedik. Üstesinden geldiğimiz her badire ile irademizi perçinledik. Millet olarak birbirimize daha sıkıntı kenetlendik."

"DÜNYA İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKTI BİZİMLE UĞRAŞIYOR"

"82 milyon kardeş olduğu sürece Türkiye'ye yönelik saldırılar milletimizin çelikten iradesi karşısında hezimete uğrayacaktır. Siyaset, iş dünyası, çiftçi ve sanatçıya kadar herkese önemli görevler düşüyor. Siz emniyet teşkilatımızın sorumluluğu çok daha büyüktür. Uykunuzdan, ailenizden, sevdiklerinizden hatta kimi zaman sağlığınızdan fedakârlık yaparak bu ülkeye minnet borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Sizler canınızı ortaya koyuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına sizlerin nezdinizde tüm emniyet birimlerinize teşekkür ediyorum. Bu hassas süreci yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Biliyorsunuz 23 Haziran'da seçimler var. Dünyanın gözü bu seçimlerde. Kendi işlerini bırakıp bizlerle uğraşıyorlar."