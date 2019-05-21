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Erdoğan: Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var

Erdoğan, siyasi parti milletvekillerine, "Türkiye'nin güçlü olması için görevlerinizi yerine getirin" çağrısı yaptı.

AA | 21.05.2019 - 22:04..
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Erdoğan: Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen iftar yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemek sonrasında siyasi parti milletvekillerine konuşma yaptı.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRELİM"

Erdoğan açıklamalarında, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ve "Bu oyunu hep birlikte bozalım." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Bu oyunu bozmak için en önemli görevlerden biri Meclis'e ve burada temsil edilen siyasi partilerimize düşüyor. Gelin milletimiz üzerine oynanan bu büyük oyunu hep birlikte bozalım. Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin tüm milletvekilleriyle siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum"

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