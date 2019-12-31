Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç kategoride birer fotoğraf seçerek oyunu kullandı.

Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Huzur Yaylası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Millilerden asker selamı