Erdoğan Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' planına da değindi.

"NE ANLAŞMASI, BU BİR İŞGAL PROJESİDİR"

Yüzyılın Anlaşması'nı işgal projesi olarak nitelendiren Erdoğan, ''100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler." ifadelerini kullandı.