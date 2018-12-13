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Erdoğan'a, Kamerun Büyükelçisi'nden güven mektubu

Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu verdi.

DHA | 13.12.2018 - 17:45..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo güven mektubu sundu.

Erdoğan'a, Kamerun Büyükelçisi'nden güven mektubu



Erdoğan'a, Kamerun Büyükelçisi'nden güven mektubu



Erdoğan'a, Kamerun Büyükelçisi'nden güven mektubu

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