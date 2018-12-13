Erdoğan'a, Kamerun Büyükelçisi'nden güven mektubu

2Yönetime kızdı, yaptığı heykelle hareket çekti
ABD'nin Vermont eyaletinin Westford kasabasında yerel yöneticilerle mücadeleye giren Ted Pelkey, sonunda dev parmak heykelini kentin her yerinden görülecek şekilde gökyüzüne doğru yükseltti.
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.