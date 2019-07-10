Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gündeme dair birçok konuya değinen Erdoğan, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sürecini de anlattı.

Görevden alınan Murat Çetinkaya'yı "layüsel" olarak nitelendiren Erdoğan, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu kararı verdiğini söyledi.

BAŞKAN LAYÜSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Merkez Bankası ile ilgili attığımız adım yeni yönetim sisteminin Cumhurbaşkanı'na vermiş olduğu bir yetkinin neticesidir.

Çünkü Merkez Bankası Başkanı daha önce layüseldi, hiçbir şey soramazsınız, istediği gibi adım atar.

AĞIR BEDELLER ÖDENDİ

Şimdi burada da yapı içerisinde Sayın Başkan'ın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi.

ÇEKİLMEZ OLDU

Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu ve ondan sonra da bunu başta Hazine ve Maliye Bakanım olmak üzere arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık ve burada bir değişikliğe gitmenin faydalı olacağına inandık.

Yine Merkez Bankası’na yabancı olmayan, orada başkanvekili konumunda olan bir arkadaşımızı sektörün içerisinde olan, finans sektöründe olan bir arkadaşımızı bu göreve getirmiş olduk.

Tabii Merkez Bankası, özellikle de ekonominin finans ayağında en önemli kilit. Orayı tamamıyla biz revize edemezsek, orayı sağlam temellere bağlayamazsak orada ciddi sıkıntıları yaşamayla karşı karşıya kalabiliriz. İşte mali istikrar diyoruz, finans noktasındaki atılacak adımlardaki kararlılık diyoruz. Bütün bunlarla en önemli adım tabii para politikası meselesi.

FOTOĞRAF: Görevden alınan Murat Çetinkaya

BAŞKAN YARDIMCILIKLARI YETMİYORMUŞ GİBİ...

Para politikası noktasında hep Para Politikası Kurulu toplandığı zaman 'Acaba buradan bu defa ne çıkacak?' Bir diğer taraftan ayda bir toplanan Para Politikası Kurulu, beyefendinin zamanında biliyorsunuz senede 10 aya indirildi. Bunlar bize sorularak değil, kendi kendine yapılmış şeyler. Bütün bunların yanında bir başka adım daha atıldı. Başkan yardımcılıkları yetmiyormuş gibi bir de genel direktörlükler adı altında direktörlükler oluşturuldu.

PİYASALARA GÜVEN VERMEDİ, İLETİŞİMİ İYİ DEĞİLDİ

En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi. Tabii bunların hepsi oralarda başka sıkıntıları da meydana getirdi. Bundan dolayı artık böyle bir değişime gidilmesinin ülke ekonomisi için hayırlı olacağına inandık ve bu adımı attık."

FOTOĞRAF: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal