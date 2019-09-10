Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren şahıs yakalandı

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği gerekçesiyle aranan eski astsubay A.Ö., Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı.
MAK TİMİNE MÜHİMMAT VERDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 nolu cephaneliğinde görevli Astsubay Üstçavuş A.Ö.'nün, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Muğla ili Marmaris ilçesine giden MAK timine mühimmat verdiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Bir süredir hakkında yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan A.Ö.'nün, Eskişehir'de saklandığı tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla A.Ö., İzmir'de gözaltına alındı.