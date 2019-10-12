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Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.

AA | 12.10.2019 - 20:11..
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Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine taziye

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar şehit olmuştu.

Muhammed bebeğin, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ailesiyle yaşadıkları ev, terör saldırısının hedefi oldu.

"RABBİM SABRIMIZI ARTTIRSIN AMA KANI YERDE KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.

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