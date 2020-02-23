Erdoğan'dan acılı babaya başsağlığı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu başkanı Zafer Sırakaya, Almanya Hanua’daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren acılı aileyi ziyaret etti.

Zafer Sırakaya ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile acılı babayı telefonla görüştürdü.





ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Hanua’daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Sedat Gürbüz’ün ailesine telefonda başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca Sedat Gürbüz’ün babasına "Bu alçaklar maalesef bitmiyor. Biz dilimizden geldiğini yüzlerini söyledik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Gürbüz’ün ailesini aradı İZLE