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Erdoğan'dan acılı babaya başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün babasına başsağlığı diledi.

Haber Merkezi | 23.02.2020 - 17:09..
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu başkanı Zafer Sırakaya, Almanya Hanua’daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren acılı aileyi ziyaret etti.

Zafer Sırakaya ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile acılı babayı telefonla görüştürdü.

Erdoğan'dan acılı babaya başsağlığı

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Hanua’daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Sedat Gürbüz’ün ailesine telefonda başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca  Sedat Gürbüz’ün babasına "Bu alçaklar maalesef bitmiyor. Biz dilimizden geldiğini yüzlerini söyledik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Gürbüz’ün ailesini aradı İZLE

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