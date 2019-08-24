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Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

Ayder projesi için açıklama yapan Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

AA | 24.08.2019 - 07:14..
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Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

Rize'nin ünlü yaylası Ayder'i kaplayan dev salıncaklar hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı'ndan geldi...

Memleketi Rize Güneysu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Makam aracından inerek otobüse geçen Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.

SALINCAKLAR KALDIRILACAK

Ayder Projesine de değinen Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

"RİZE SON SEÇİMLERDE 1 NUMARA"

Geç saate kadar kendisini bekleyen hemşehrilerine teşekkür eden Erdoğan, "Rize, malum son seçimlerde bir numara oldu ve bir numara olmak suretiyle de hakikaten kendi içinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. Temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah bir numara olmayı gerçekleştirmek.

Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

Şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre bir şeyler yapma gayreti içinde olanlar var ama bugüne kadar hiçbirisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti de hayır olmayacaktır. Siz hemşehrilerimle kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, inşallah yürüyeceğiz." diye konuştu.

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