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Erdoğan'dan Azerbaycan'la ticaret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la ticaret hacmini 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

AA | 25.02.2020 - 17:08..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmasında "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir.'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Azerbaycan'la ticaret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; iki ülke arasındaki ticaret hacmine vurgu yaparken "Ticaretimizin 15 milyar dolara çıkması hedefine ulaşacağız. Karşılıklı yatırımlarımız ülkelerimizin kardeşliğinin göstergesidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geleceğini de bugün konuştuk. Nahçivan'dan Türkiye'ye ihracat artacak." ifadelerini kulandı.

"SİYASİ NOKTADA DAYANIŞMA EN ÜST DÜZEYDE"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

''Siyasi noktada dayanışma zaten en üst düzeyde devam ediyor. Diğer alanlarda da bakanlarımız birbirleriyle dayanışma içerisindeler bunu daha da ileri götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Biz Azerbaycan'ın başarıları ile iftihar ediyoruz. Ben 20 yıl öncesinin Azerbaycan'ını düşünüyorum bir de bugünkü Azerbaycan'ı düşünüyorum. Şu anda bambaşka bir Azerbaycan göz önünde.

Erdoğan'dan Azerbaycan'la ticaret açıklaması


''NAHÇIVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI ELİNDEN ALANLARA BİR CEVAP''

Azerbaycan ekonomisinin geçtiğimiz yıl kaydettiği gelişme, reform çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu da ortaya koymakta. Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir. Bugün bakanlarımıza talimatları verdik yarından itibaren altyapı çalışmalarına başlayacaklar. Bir an önce burada doğalgaz akmaya başlayacak.

KARABAĞ AÇIKLAMASI

Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. (Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu."

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