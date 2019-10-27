Erdoğan'dan Bağdadi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Bağdadi'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan, DEAŞ terör örgütünün elebaşısı Bağdadi'nin öldürülmesi ile ilgilili bir mesaj yayımladı.

"MÜTTEFİKİMİZLE ORTAK YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELENİN DÖNÜM NOKTASI"

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. Deaş, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."