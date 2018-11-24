AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesinde 40 ilin belediye başkan adayını açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Başkan Erdoğan, konuşmasının öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye ittifak teşekkürü VİDEO

3 BÜYÜKŞEHİRDE İTTİFAK

MHP Lideri; İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu.