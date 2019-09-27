Erdoğan'dan CHP'ye İyi Parti'ye ve İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, ABD ziyaretinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

Erdoğan, CHP ve İyi Parti yetkililerinin IMF heyeti ile Ankara'da bir otelde görüşmesini değerledirdi. IMF'ye olan borcun AK Parti iktidarında bitirildiğini hatırlattı.

Erdoğan "Kimden neyi kaçırıyorsunuz?" ifadesini kullandı. "IMF'nin temsilcileri sizi muhatap alacaklarsa, gelsinler makamınızda ziyaret etsinler." dedi.

"BUNLAR MİLLETİN KİŞİLİĞİNE YAKIŞAN ŞEYLER DEĞİL"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben niye görüştüler diye de bir derdin içerisinde değilim. Görüşmüşler, görüşmemişler o ayrı bir konu. Tamam da kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bu noktada kaçmaya gerek yok ki. Bir defa IMF'nin temsilcileri size hakikaten muhatap alacaklarsa gelsin sizi makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde ki geçmişte lobileri biliriz, oralarda görüşmeler yapıyorsunuz. Tabi bizi üzen budur. Bunlar, bu milletin kimliğine, kişiliğine yakışan şeyler değil." dedi.

"IMF'YE BORCU 2013'TE SIFIRLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, iktidarı nasıl yaralarız? Nasıl Türkiye'deki ekonomiyi farklı bir şekilde gösteririz? hesabı üzerinden sürekli yalan, iftira atıyor. IMF'nin kapısını ilk çalan İnönü'dür, onların dönemlerinde başladı. Bu zihniyet devam etti ama biz avucumuzda 23,5 milyar dolar borç bulduk. Ondan sonra da süratle dedik ki, biz bu işi ne yapıp edip sıfırlayacağız. 2013 mayısında da sıfırladık, kurtulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin'de HDP, CHP ve İyi Parti'den de isimlerin olduğu Türkiye karşıtı toplantı soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. "Bu kişilerin Türkiye'nin yapısı ile yakından uzaktan alakası yok." dedi, eleştirdi;

"Ben inanıyorum ki şu anda bu ittifak içerisinde yer alanlar da milletimize bunun hesabını verecek. Zaten bu uygulamaların hepsi de malum FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütlerinin mantığı ile oluşturuluyor ve ne yazık ki birileri de bunların değirmenine su taşıyor. Bu işin, gidip de Hans'ın, George'un önünde Türkiye'yi yalan yanlış şekilde anlatıp şikayet eden insanlarla olması da söz konusu değildir. Allah ıslah etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine damgasını vuran başlık oldu Güvenli Bölge. Erdoğan, "ABD ile takvim işliyor" dedi, planın detaylarını bir kez de gazetecilerle paylaştı. "Türkiye oyalanacak bir ülke değil" açıklamasını yaptı, atılacak adımların uygulamaya konulacağını belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge için takvim işliyor. 45 günlük sürede sona gelindi. Ankara'nın planı da, atacağı adımlar da hazır.

"NETENYAHU'YU MUHATAP ALIRSAM BU BİZİ KÜÇÜLTMEZ Mİ"



Erdoğan, BM kürsüsünde İsrail'e sert tepki göstermişti. Binyamin Netenyahu'nun kendisini hedef alan sözleri için "yüzleri kızarmadan yalan söylüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Şimdi Netanyahu'yu muhatap alırsam bu bizi küçültmez mi? Netanyahu şu anda başının çaresine bakıyor. Durum zaten pek hayra alamet değil. Çok rahatsız oluyor. Çünkü bu harita onları çıldırtıyor.

Ayrıntılar gelecek...