Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

AFAD, İstanbul'da 13.59'da meydana gelen depremin hemen ardından 1 saat içerisinde 16 artçı deprem meydana geldiğini, toplamda 28 artçı olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı.

Erdoğan, deprem sonrası ilk açıklamayı yapıyor. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Ülkemize dönüş yolunda tam da hava sahasına girdiğimizde İstanbul ve çevresini etkileyen bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 5.8. Şu an itibarıyla 28 artçı kaydedildi. Artçıların devamı da mümkün. Tabii Cumhurbaşkanı Yardımcımın başkanlığından afet yönetim merkezi faaliyete geçti. Bu çalışmaları ilgili mercileri yanlarına almak suretiyle çalışmalara devam edecekler.

"KÖPRÜLERİ KULLANMAYIN DİYE TWEET ATMIŞ, BÖYLE DENSİZLİK YAPANLAR DA VAR"

Bu zamanlarda çok açıklama yapan olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Bir kadın tweet atmış köprüleri kullanmayın halatları kopmuş diyor. Bunu fırsata çevirmek isteyenler de var. Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil.

8 YARALI VAR

8 yaralı var. Bazı binalarda hasar var, bunlar da takip ediliyor. Küçük hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık. AFAD'ın on binlerce toplanma alanı var. AFAD'ın sitesinden de yayınlanmaktadır." dedi.