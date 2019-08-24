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Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı

Batı'dan gelen tehditlere boyun eğilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki çalışmaların devam edeceğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 24.08.2019 - 14:42..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Batı'dan gelen tehditlere cevap verdi.

"Biz tehdit dinlemeyiz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Doğu Akdeniz'de Amerika, Fransa, İngiltre, Katar varmış tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye... Eline diline dursun. Sen Yavuzumuzu, Barbaros Hayrettini görmüyor musun?

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı


TEHDİT MEHDİT DİNLEMEYİZ

Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin yanı sıra fırkateynlerimizi görmüyor musun?Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehdit sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız.

YUSUFELİ'NDE MAĞDURİYET OLMAYACAK

Yusufeli'nde mağduriyete izin vermeyeceğiz. Yeni yerleşim yerlerindeki hak sahibi mağduriyetini kararname ile gidereceğiz. Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufeli'ni inşa edeceğiz."

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı


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