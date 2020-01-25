Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Süreci yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.

Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız.

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."