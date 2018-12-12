Sözde müttefik ABD, terör örgütü YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde desteğini sürdürüyor. Türkiye, ABD'yi terör unsurlarını desteklememe konusunda defalarca uyardı.

OYALAMAYA KALKTILAR

Ancak uyarıları dikkate almayan ABD, terör unsurlarına desteğini sürdürerek Türkiye'yi oyalamaya kalktı.

Türkiye ise uyarılarını sürdürürken aynı zamanda operasyon hazırlıklarını gerçekleştirdi. Bölgede bulunan Amerikan askerlerine rağmen operasyonun gerçekleştirilmesi konusunda kararlılığını sürdürdü.

Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"(Amerika Birleşik Devletleri), bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar. Kiminle yan yana? Kendi bayraklarıyla o paçavralar yan yana.

İKAZLARIMIZI YAPARKEN HAZIRLIKLARIMIZI DA TAMAMLADIK

Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi. Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık.

Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali VİDEO

HAREKATIMIZ BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

Fırat'ın doğusunu, bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz.





ABD'nin kurduğu radar ve gözlem noktalarının hedefinin, ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır.

KİMİ UYUTUYORSUNUZ

Bölücü terör örgütünün Suriye koluna verilen silahlarla ilgili itirazlarımıza 'ağır silah vermedik' dediler. Mevcutları da 'DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması ile toplayacakları sözüyle mukabele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz."