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Erdoğan'dan Hakan Fidan-Suriye görüşmesi yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerin başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

AA | 20.01.2020 - 15:33..
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Dün, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündeme gelen MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye'de Beşar Esad'ın bürokratlarıyla yaptığı görüşmeler hakkında da konuştu.

Gazeteciler Erdoğan'a "İdlib konusu çok önemli. Türkiye dışında başka ülke var mı bilmiyorum Suriye’de Libya’da barışı getirmek için bu kadar mücadele etsin. Ama bakıyoruz İdlib’de insani kriz yaşanırken dünyadan tık yok. Rusya ile bu süreçte arada bir mayhoşluk olur mu, bir kırgınlık olur mu? Önce onu sorayım İdlib konusunda Rusya ile anlaşmamıza bir zarar getirir mi? Bir de Hakan Fidan’ın Suriyeli mevkidaşı ile teması diğer alanlara da yayılır mı?" sorusunu yöneltti.

"RUSYA'YLA SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZA İHTİMAL VERMEM"

Cumhurbaşkanı ise şu cevabı verdi; "Rusya ile bizi birbirine bağlayan şu andaki bağlar biraz farklı. Buna “stratejik” diyebiliriz ve bu stratejik bağlar bizi biraz farklı birbirimize bağlıyor yani klasik değil. Şimdi bu stratejik bağlar aramızdaki ilişkileri de çok daha güçlü bir seviyeye doğru taşıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yaşayacağımıza da zaten benim ihtimal vermem söz konusu değil.

Erdoğan'dan Hakan Fidan-Suriye görüşmesi yorumu


HAKAN FİDAN'IN SURİYE TARAFIYLA İLİŞKİLERİ...

Çok daha önemlisi istihbarat noktasında Hakan Bey'in gerek Rusya tarafıyla gerek Suriye tarafıyla gerek İran tarafıyla, oralardaki muhatapları ile ilişkileri de şu ana kadar başarılı bir şekilde devam etmiştir. Şimdi İran’da yeni bir istihbaratçı göreve geldi. Onunla da henüz daha görüşmeye başladığını zannetmiyorum Hakan Bey’in ama bugünlerde onunla da ilişkilerini geliştirecektir. Böylece bizim etrafımızdaki ülkelerle olan bu tür bağlarda Hakan Bey bu süreci zaten başarılı şekilde devam ettirmektedir. Gerekse uzak ülkelerle, Amerika'sına varıncaya kadar, bütün bunlarla olan bağlar da sürmektedir. Ki malum bir ülkenin istihbaratı zaten onun en önemli köşe taşıdır. Bunu da ne kadar başarılı sürdürürse o kadar ülke güçlü olarak yoluna devam eder."

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