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Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandığını açıkladı.

DHA |
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Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı nedeniyle tebrik mesajı yayınladı.

Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının, barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

KAMPANYAYA DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Ülkemiz tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, aziz milletimiz bir kez daha birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Bu anlayışla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Musevi
vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

"OMUZ OMUZA GELECEĞE..."

Tüm vatandaşlarımızın omuz omuza geleceğe yürüyüşü, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bayramları vesilesiyle barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

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