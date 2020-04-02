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Erdoğan'dan iki ülke başbakanına mektup

Koronavirüs sonrası dünyada en fazla kayıbı veren iki ülke İtalya ve İspanya liderlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için mektup yolladı.

AA |
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Erdoğan'dan iki ülke başbakanına mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e tıbbi yardımlarla birlikte birer mektup da gönderdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"MATEMİNİZİ PAYLAŞIYORUM"

“Sayın Başbakan, Değerli Dostum, Covid-19 salgınının tüm dünya için büyük bir tehdit olmayı sürdürdüğü, maalesef çok sayıda insanın hayatını kaybetmekte olduğu zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, salgınla mücadelede en ön cephede yer alan ülkelerden biridir. Milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyor, bu tür acıların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyorum. Salgında hayatını kaybeden İtalyan vatandaşları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Erdoğan'dan iki ülke başbakanına mektup


"ELİMİZDEN GELEN TÜM KOLAYLIĞI SERGİLEDİK"

Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay’ı aracılığıyla İtalya’ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya’nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik.

"ÜLKEMİZ HAKSIZ YERE İTHAM EDİLDİ"

Türkiye, İtalya’nın kara gün dostu olduğunu gösterirken, Avrupa Birliği dahi yardımlar konusunda çeşitli engellere imza atarken, maalesef İtalyan basınında ülkemizi haksız yere itham eden, tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda, İtalyan makamlarınca yapılan sağduyulu açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim.

Erdoğan'dan iki ülke başbakanına mektup

"YANINIZDAYIZ"

Sayın Başbakan, gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinin ardından bir kez daha salgın hastalıkla mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirterek, en kısa zamanda ulaşacağımıza inandığım sağlıklı günlerde sizinle yeniden görüşmeyi temenni ederim.”

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