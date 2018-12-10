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Cumhurbaşkanı kadın voleybolcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

AA | 10.12.2018 - 06:07..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Shaoxing kentinden gelen şampiyonluk haberinin ardından Vakıfbank Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Kafile Başkanı Sibel Sağman'ı telefonla aradı.

"TÜRKİYE İÇİN GURUR KAYNAĞI"

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın tüm Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, voleybol takımının yöneticilerini, teknik kadrosunu ve sporcularını bu gurur verici şampiyonluktan dolayı kutladı.

Erdoğan, takımın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.

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