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Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetini incelemeye gelen Suudi Başsavcı için, "Benim savcım her bilgiyi paylaştı ama Suudi Başsavcı'nın derdi başka. 5 valiz kuruyemiş alıp döndü" dedi.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 11:44..
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Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'na katıldı.

"ÇÜNKÜ DERT BAŞKA"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden şunu istediler 'Ben başsavcımı göndersem, başsavcınızla görüştürür müsünüz?' Buyrun gelsin dedim. Başsavcımızla görüşsün. Geldi, görüştüler ama ipe un serdi. En ufak bir bilgiyi, belgeyi benim İstanbul Başsavcıma vermedi. Ama İstanbul Başsavcım ona gerekli olan her türlü bilgiyi verdi. Çünkü fail ortada bunu biliyorlar. Yardım yataklık yapan onlar da yanında ve haftanın cuma gününde bir grup buraya geliyor, pazartesi gecesi ikinci grup geliyor. Operasyonu tamamlıyorlar, işi bitirip gidiyorlar. Ama Başsavcı da buradan giderken 5 valiz kuruyemiş ile gidiyor. Çünkü dert başka." dedi.

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar ViDEO

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