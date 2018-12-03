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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Almanya'da PKK/YPG yanlısı vekil Sevim Dağdelen ile yan yana gelen Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'dan tekpi geldi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 07:00..
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi’ne giderek, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi milletvekilleri ile görüşmüştü.

PKK SEVİCİ SEVİM DAĞDELEN'LE YAKIN POZ

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında yanındaki kadın milletvekili dikkat çekti.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Terörle, terörü savunanlarla asla birlikte olmadıklarını savunan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'yi her fırsatta hem de Alman meclisinde savunan, Türkiye'ye karşı Alman kamuoyunu kışkırtmaya çalışan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran Almanya Sosyal Demokrat Partisi milletvekili Sevim Dağdelen ile poz vermekten geri durmadı.

"SEN ONLARLA NASIL YAN YANA OLABİLİRSİN"

Tepki çeken bu fotoğraf gazeteciler tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan şu cevabı verdi: "Bu tabii ki Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu gösteriyor. Vatanseverlik diye bir derdi yok. O partinin toplantılarında, o ismini zikrettiğiniz kadının YPG'nin, terör örgütünün paçavralarıyla konuşurken resimleri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin? Halkımıza bunları en doğru şekilde anlatmamız lazım."

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