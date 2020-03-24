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Erdoğan, bakanlarla telekonferans görüşmelerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulunurken, bakanlardan da son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

AA | 24.03.2020 - 13:47..
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Erdoğan, bakanlarla telekonferans görüşmelerini paylaştı

Dünya üzerinde hızla yayılan öldürücü virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu 37 kişi ölürken, vaka sayısı da her geçen gün yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, bakanlarla telekonferans görüşmelerini paylaştı

MESAİMİZ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

Mesaj yayınlanırken Erdoğan aynı zamanda bakanlar ile video konferansında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Tüm bakanlardan koronaya karşı verilen mücadele için yaptıklarını dinleyen Erdoğan, tek tek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs görüşmeleri İZLE

ÜRÜNLERİ FAHİŞ FİYATLARDAN SATANLARDAN HESAP SORACAĞIZ

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile yaptığı görüşmede, “Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şuanda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da görüşme halinde.

ENERJİDE FATURALARIN ERTELENMESİ...

Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan, bakanlarla telekonferans görüşmelerini paylaştı

SOKAĞA ÇIKANLARIN SAYISI AZALDI

Erdoğan Süleyman Soylu ile görüşmesi sırasında korona ile mücadele kapsamında asayişle ilgili süreç hakkında bilgi aldı.

Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sokağa çıkma oranları hakkında bilgi verirken, toplu taşıma kullanımın düştüğü bilgisini paylaştı.

Erdoğan, bakanlarla telekonferans görüşmelerini paylaştı

GIDA VE TARIMIN ÖNEMİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmesi sırasında Erdoğan, salgın dönemlerinde gıda ve tarımın öneminden bahsetti.

Erdoğan, bakanlarla telekonferans görüşmelerini paylaştı

TANI KİTLERİ

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Erdoğan, Çin'den alınan tanı kitleri hakkında bilgi aldıktan sonra görüşmeyi tamamladı.

Erdoğan, bakanlarla telekonferans görüşmelerini paylaştı

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