Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da “İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru” temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden bir hayaldir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz, planı tanımıyoruz" diyerek Trump'ın tek taraflı Orta Doğu Barış Planı'na tepki gösterdi.

Erdoğan mesajından satır başları şu şekilde:

BARIŞ VE HUZURU TEHDİT EDEN BİR HAYAL

"Malezya Başbakanı Sayın Mahathir Muhammed, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Kıymetli Üyeleri, Değerli Konuklar,Sizleri şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun “İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru” başlıklı üçüncü konferansının, amacı doğrultusunda sonuç alınacak şekilde geçmesini temenni ediyorum.

Öncelikle böyle bir dönemde bu konferansın düzenlenmesini anlamlı veönemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Dünyanın gündemine sözde “Yüzyılın Planı” adıyla giren ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir.

"BU HAYALİN GERÇEKLEŞMESİNİ ENGELLEYECEĞİM"

Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin’i tümüyle yok eden ve Kudüs’ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz.

Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken, İsrail haksız vehukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Türkiye’nin Kudüs’ünilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnızbırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüskırmızı çizgimizdir.

Müslüman ülkeler olarak bu süreçte bizlere düşen en önemli sorumluluk,Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini korumak, barış çınarı Kudüs’e sahipçıkmak ve Filistinlilerin haklarını savunmaktır. Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyayı etkileyecek bir sürecin başlangıcı anlamına gelen bu adım karşısında, bazı İslam ülkelerinin izlediği politika, üzüntü verici bir tablo oluşturmuştur.

KUDÜS ORTAK DAVAMIZ

İsrail yönetiminin sergilediği haksızlık, adaletsizlik, zulüm ve kıyıma karşıbazı İslam ülkelerinin, bu işgal planının taraftarı bir tutum benimsemelerikabul edilemez. Unutulmamalıdır ki Kudüs, sadece Filistin’deki Müslümanların davası değildir. Kudüs, İslam aleminin onuru ve ortakdavasıdır.

Yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki, İslam alemi içinde bulunduğu bölünmeden, parçalanmadan ve görüş ayrılığından sıyrılmadığı sürece, İsrail ve destekçileri hain planlarını uygulamaya devam edecektir.

Müslümanlar bir araya gelmeli, tüm dünyada adaletsizliğin giderilmesi ve Filistin başta olmak üzere, Müslümanların ortak sorunlarının çözümü için omuz omuza mücadele etmelidir. Biz, Kudüs ve Filistin’deki zulüm konusundaki itirazlarımıza; barışı, adaleti ve bağımsızlığı savunmaya devam edeceğiz. İslam ülkelerinin de birlik içinde Kudüs’ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi hususunda kararlılıklarını göstermeleri en büyük arzumuzdur.

DAVAYA DESTEK VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’na Filistin’e verdikleri destek veKudüs davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum.Kudüs sevdalısı parlamenterleri buluşturan, düzenledikleri etkinliklerleKudüs davasını sürekli gündemde tutan ve Filistin halkının onurmücadelesine destek veren bu oluşumun tüm üyelerini en kalbiduygularımla selamlıyorum.

Yapacağınız istişarelerin Kudüs’ün kurtuluşuna ve İslam aleminin uyanışına vesile olmasını diliyorum."