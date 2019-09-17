Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp ile Oscar Pino Hinds karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-1 yenen milli güreşçimiz, altın madalya kazandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. kez dünya şampiyonu olarak bir rekora imza atan Kayaalp'i ilk tebrik eden isim oldu.

Erdoğan telefonda, "Rıza tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz oldu mu? Tebrik ediyorum. Hadi bakalım, şimdi artık inşallah Olimpiyat'ı bekleyeceğiz. İyi hazırlanman lazım. Hadi gözlerinden öpüyorum, sağ olasın" dedi.

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Rıza ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. 10. yılım ve çok önemli madalyalar kazandım. Allah'ım bana bugünleri nasip etti. Türk halkına armağan olsun, her şeyi onlar için yaptık. Her şeyi bayrak için yaptık. İstiklal Marşımızı bir kez daha okuttuk" şeklinde konuştu.

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