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Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Gururumuz Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. Maçın hemen ardından Kayaalp'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuyu tebrik etti.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 17:41..
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Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp ile Oscar Pino Hinds karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-1 yenen milli güreşçimiz, altın madalya kazandı.

Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

ERDOĞAN, MAÇ BİTER BİTMEZ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. kez dünya şampiyonu olarak bir rekora imza atan Kayaalp'i ilk tebrik eden isim oldu.

Erdoğan telefonda, "Rıza tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz oldu mu? Tebrik ediyorum. Hadi bakalım, şimdi artık inşallah Olimpiyat'ı bekleyeceğiz. İyi hazırlanman lazım. Hadi gözlerinden öpüyorum, sağ olasın" dedi.

Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu VİDEO

Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu - İZLE

Rıza ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. 10. yılım ve çok önemli madalyalar kazandım. Allah'ım bana bugünleri nasip etti. Türk halkına armağan olsun, her şeyi onlar için yaptık. Her şeyi bayrak için yaptık. İstiklal Marşımızı bir kez daha okuttuk" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Rıza Kayaalp: Her şey Türkiye için - İZLE

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