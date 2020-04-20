Erdoğan'dan salgın hastanelerinin çevresine ağaç talimatı

Türkiye kararlı adımlarla koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle bugün bir araya geliyor.

Salgınla mücadele kapsamında alınacak önlemlerin masaya yatırılacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 günde yapılma talimatı verdiği Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşa edilen koronavirüs hastanelerindeki son durum da ele alınacak.

HASTANENİN ÇEVRESİ AĞAÇLANDIRILACAK

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın hastaneleri helikopterle incelemesi sırasında Sancaktepe'de yapılan hastanenin çevresinin süratle ağaçlandırılması için talimat verdiği de öğrenildi.

BASİT BİR ÇADIR HASTANESİ OLMAYACAK

Yapılacak hastanelerin basit bir çadır hastanesi olmayacağı ortaya çıktı...

Hastanelerin özellikleri şu şekilde;

Tam sızdırmaz, girişleri kontrollü, HEPA denilen çok hassas filtrasyonlu havalandırma sistemleri, özel olarak negatif basınç sistemi...

İki hastane bu özellikleri taşıyan ve her biri bin odalı, akut izolasyonlu yoğun bakım ünitelerinden oluşacak.