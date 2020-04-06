Erdoğan'dan 'Tekalifi Milliye' emirleri vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve koronavirüs gündemyile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Birçok konuya değinen Erdoğan'ın gündeminde başlatılan yardım kampanyalarını eleştirenler vardı.

TEKALİFİ MİLLİYE İLE YANIT VERDİ

Cnumhurbaşkanı Erdoğan kampanyaları eleştirenlere şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum.

Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'tekalifi milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir.

Tekalifi milliyenin 10 maddelerini hatırlatıyorum:

1- Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3- Her aile bir askeri giydirecek.

4- Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5- Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

6- Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

7- Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.

8- Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9- Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10- Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

BUGÜN DE YAPTIĞIMIZ BUDUR

Bugün de yaptığımız işte budur. Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanları salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun millet üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir.

Sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa sahibiz. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor harekete geçiyoruz. Alınan tedbirler, özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir."