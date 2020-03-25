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Erdoğan'dan Yazıcıoğlu için anma paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı.

AA | 25.03.2020 - 14:30..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli #MuhsinYazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

YAZICIOĞLU'NUN DİZELERİNİ PAYLAŞTI

Merhum Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, Yazıcıoğlu'nun "Siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum." dizeleri de yer aldı.

 

Erdoğan'dan Yazıcıoğlu için anma paylaşımı

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