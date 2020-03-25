Erdoğan'dan Yazıcıoğlu için anma paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli #MuhsinYazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.