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Erdoğan'dan yerli otomobile kup takanlara eleştiri

Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımı daha yapılamadan CHP'ye müzahir yayın organlarının eleştirilerine sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 19:22..
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Erdoğan'dan yerli otomobile kup takanlara eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda konuştu.

Erdoğan, burada halka hitap etti.

Yerli otomobil daha tanıtılmadan eleştirilere başlayan CHP ve muhalefet kanadına bu tutumlarından dolayı sert sözlerle yanıt veren Erdoğan "60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını da Türkiye Otomobili’ne de söylediler." dedi.

"ÜLKEYE YENİ ESERLER KAZANDIRMA GAYRETİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti. Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok."

"DAHA ARACI GÖRMEDEN İÇLERİNDEKİ KİNİ NEFRETİ DÖKTÜLER"

"CHP'ye müzahir yayın organları, yerli otomobil projesini kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman fanını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler." diye konuştu.

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