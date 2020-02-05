Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan da çığ altında kaldı

Van-Bahçesaray karayolunun 33’üncü kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci bir çığ felaketi yaşandı.

YARALI OLARAK KURTULDU

Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülşen Orhan'a, ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

SAĞ KURTULANLARI ZİYARET ETMİŞTİ

Van Bahçesaray doğumlu 49 yaşındaki Gülşen Orhan, ilk çığ felaketinin ardından bölgeye gitmişti. Gülşen Orhan, faciadan sağ kurtulanları ziyaret etmiş ve sadece iki saat önce Twitter’dan bir mesaj paylaşmıştı.