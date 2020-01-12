Erdoğan'ın evlilik çıkışına CHP'den işsizlik cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada evlilik konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KIZLARIMIZ DA ERKEKLERİMİZ DE..

Erken yaşta evlenilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Devlet babadan bahsediyor muyuz, devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var, ben de şu anda tavsiye ediyorum.

Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor, evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor, televizyonların birçoğunda bunun kampanyası yapılıyor. Aman bunlara dikkat edelim. Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken, aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız.

NİKAH DIŞI EVLİLİKLER

Ailemizin içinde yer aldığı değerlerimize sahip çıkmanın bizi küçülten değil yücelten bir tercih olduğunu gençlerimize göstermeliyiz. Rabbimiz ne buyuruyor? 'Nikahlanınız, çoğalınız' buyuruyor. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna bir defa hep birlikte tavır koymamız lazım. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor, 'Kıyamet gününde diğer topluluklara karşı ümmetimin çokluğuyla övüneceğim' diyor. Bunlar çok önemli, buna dikkat edeceğiz ve hep birlikte bunun gayreti içinde olacağız." şeklinde konuştu.

CHP'NİN YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışına CHP'den yanıt geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, evlilik için önce gençlerin iş bulması gerektiğini savundu.

İŞ SORUNU ÇÖZÜLMEDEN EŞ SORUNU ÇÖZÜLÜR MÜ

Öztrak, "Eli doğru dürüst ekmek tutmaya gençler nasıl evlenecek? Bunu hiç soran yok. İş sorunu çözülmeden eş sorunu çözülür mü? Madem devlet babadan bahsediyorsun, alanım da ekonomi diyorsun, o zaman bu ülkenin evlatlarına, gençlerine iş bulmak zorundasın." şeklinde konuştu.

MHP: ERKEN YAŞTA EVLENMEDE FAYDA VAR

Konuyla ilgili MHP'den de açıklama geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Gençlerin ekonomik imkanlarını, hayat şartlarını bir an önce sağlayarak erken evlenmelerinde fayda var. Erken yaşta evlenmek de hayatın bir hakikatidir. Kırkından sonra evlenmenin de tadı tuzu olmaz." dedi.