İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle de yapımı hızlanan briket evler, Suriyeli göçmenlerin umudu oldu.

Kışı çadırlarda geçirmek zorunda kalan Suriyeli siviller, briket evlerle beraber sıcak bir yuvaya sahip oluyor. Güvenli bölge olan Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan 4 binden fazla briket evin, yapım çalışmaları devam ediyor.

Erdoğan’ın İdlibliler için bahsettiği briket evler ViDEO

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Briket evler sayesinde başlarını sokacak bir eve sahip olduklarını söyleyen Mehmet Cuma El Suri, yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. Mehmet Cuma, “Saldırılardan dolayı 6 ay önce ailemle birlikte Serakib’ten geldim. İlk olarak çadırlara yerleştik daha sonra 2 odalı evlere yerleştik. Şimdi durumumuz daha iyi. Başımızı sokacağımız bir evimiz olduğu için mutluyuz, Türkiye’ye teşekkür ederiz.” dedi.

"BRİKET EVLERİN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yapımı devam eden briket evlerden birine yerleşecek olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Hamit Mutalhan ise “Ailecek yeni briket evlerin bitmesini bekliyoruz ve inşallah en kısa sürede bitecek bizler de oraya yerleşeceğiz.” diye konuştu.

ÇADIRLARIN YERİNE BU EVLER YAPILIYOR

Kefer Lusin’de devam eden briket evler projesini anlatan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ilk etapta 200 Suriyeli sivil aileyi ev sahibi yaptıklarını söyledi. Briket evlerle birlikte sivillerin yeniden yerleşik hayata geçebileceklerini vurgulayan Tosun, “Toplamda ilk etapta 10 bin briketten ev inşa ederek çadırlarda yaşayan ve göç etmek zorunda kalan aileleri, bu evlere yerleştireceğiz. Briket evlerin inşası, İdlib bölgesinin kuzey bölümünde bulunan güvenli bölgelere, Fırat Kalkanı Operasyonu olan bölgelere devam edecek. Suriye’nin birçok noktasında çadır kuracak alan kalmadı ve özellikle çadırların yerlerine bu evleri yapıyoruz.” dedi.

1 MİLYONA ULAŞABİLİR

Kasım ayından şu ana kadar 500 binden fazla insanın güvenli noktalara göç ettiğini sözlerine ekleyen Selim Tosun, saldırıların durmaması halinde bu sayının 1 milyona ulaşabileceğini söyledi.