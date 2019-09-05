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Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin kendi nükleer füzesini üretme sinyalini vermesi sonrasında dünya basını, gözlerini Türkiye’ye çevirdi.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 09:38..
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Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

Türkiye’nin nükleer silaha sahip ülkeler arasına girmesi gerektiği açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer silah bulundurduğu imasıyla komşu ülkere baskı yapmaya çalışan İsrail'i rahatsız etti.

Yabancı basın, Erdoğan’ın açıklamasını ana sayfalara taşırken, açıklamanın en çok yankı getirdiği ülke İsrail oldu.

"ERDOĞAN KENDİ NÜKLEER SİLAHINI ÜRETECEK"

İsrail basını, Erdoğan’ın "Bir de yanı başımızda İsrail var. Tüm her şeyiyle, komşu ülkelerini nükleer silah tehdidiyle korkutuyor. Biz de şu anda çalışmamızı yürütüyoruz." açıklamasını gündemine taşıdı.

Times of Israel, haberi, "Erdoğan, Türkiye’nin de İsrail gibi nükleer silahları olması gerektiğini söyledi" başlığıyla duyururken, İsrail’in nükleer silahlar nedeniyle dokunulmaz olduğunu ima eden yorumlarda bulundu.

Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

 

TÜRKİYE'YE "ARAP ÜLKESİ" İMASI

Israel National News ise, "Bizim de nükleer silahımız yok?" manşetiyle haberleştirdiği açıklamalar sonrası, İsrail’in elinde nükleer silah olmadığını iddia etti. Erdoğan’ın açıklamalarıyla, İsrail’i itham ettiğini belirten haber sitesi "Arap ülkeleri, yıllardır Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişleri tarafından göz ardı edildiğini iddia ettikleri güney İsrail'deki Dimona reaktörüne dikkat etmeye çalıştı. Ama başarılı olamadılar." yorumunda bulundu.

Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

NÜKLEER ANLAŞMALAR HATIRLATILDI

İsrail basını, Erdoğan’ın kendilerini rahatsız eden nükleer silah açıklamaları sonrasında, Türkiye’nin 1980 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ve hangi amaçla olursa olsun tüm nükleer ateşlemeleri yasaklayan 1996 tarihli Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı imzaladığını da hatırlattı.

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