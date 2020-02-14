Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşliğin ebediyen kaybedilmeyeceğini söyledi.

"PAKİSTAN HALKININ EKMEĞİNDEN ARTIRARAK GÖNDERDİĞİ YARDIMLARI UNUTMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur.

Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri ViDEO



"DÜN ÇANAKKALE, BUGÜN KEŞMİR"

Dün Çanakkale bugün Keşmir. Hiçbir fark yoktur. Pakistan'la kardeşliğimizi ebediyen kaybetmeyeceğiz" dedi.

MASAYA VURARAK ALKIŞLADILAR

Pakistanlı vekiller bu sözleri dakikalarca kendilerine has tarzlarıyla alkışladı.

Pakistan Meclis'inde beğenilen konuşmalar, masaya vurularak alkışlanıyor.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir.

TERÖRLE MÜCADELEDE PAKİSTAN'A DESTEK

Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz. Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğiz.

Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır.