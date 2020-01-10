Erdoğan'ın sözleri Berfin'i mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yüzüne asit dökülerek şiddete uğrayan ve saldırganı sadece 12 yıl hapis cezası alan Berfin Özek hakkında konuşmutu.

Erdoğan, saldırganın 12 yıl 18 ay hapis cezası verilmesini eleştirip, hakimlere vicdanlarının sesini dinlemesini gerektiğini söylemişti.

"BENİ KIZININ YERİNE KOYDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Erdoğan'ın tepki göstermesi, Berfin'i ve ailesini çok mutlu etti. Özek, sözlerine şöyle devam etti:"Gerçekten çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi çünkü bayağı moralimiz düşmüştü. Cezanın artacağını ve savcılara vicdanen karar vermelerini söyledi. Bunu söylemesi beni çok mutlu etti. Açıkçası mahkeme kararın ardından bu kadar tepki olacağını beklemiyordum. Sokağa çıkma endişelerim halen devam ediyor. Tabii ki bir nebze olsun rahatladık."

"ESKİ HALİME HİÇBİR ŞEKİLDE DÖNEMEYECEĞİM"

Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini anlatan Özek, "Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek ama tabii ki sanığın daha yüksek ceza almasını istiyoruz. Zaten üst mahkemeye çıkacağız. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz." şeklinde konuştu.

ANNESİ ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Anne Zeynep Özek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Konuşmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Arkamızda olduğunu bildirdi. Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. Kızımın ve benim korkularım dinecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın -VİDEO