taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.878
Euro
6.5195
Altın
1548.99
Borsa
118546.65
Gram Altın
292.713
Bitcoin
46047.04

Erdoğan'ın sözleri Berfin'i mutlu etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, asitle yüzünü yakan saldırganın daha fazla ceza alması gerektiğini söylemesi, Berfin ve ailesine umut oldu.

AA | 10.01.2020 - 14:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Erdoğan'ın sözleri Berfin'i mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yüzüne asit dökülerek şiddete uğrayan ve saldırganı sadece 12 yıl hapis cezası alan Berfin Özek hakkında konuşmutu.

Erdoğan, saldırganın 12 yıl 18 ay hapis cezası verilmesini eleştirip, hakimlere vicdanlarının sesini dinlemesini gerektiğini söylemişti.

"BENİ KIZININ YERİNE KOYDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Erdoğan'ın tepki göstermesi, Berfin'i ve ailesini çok mutlu etti. Özek, sözlerine şöyle devam etti:"Gerçekten çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi çünkü bayağı moralimiz düşmüştü. Cezanın artacağını ve savcılara vicdanen karar vermelerini söyledi. Bunu söylemesi beni çok mutlu etti. Açıkçası mahkeme kararın ardından bu kadar tepki olacağını beklemiyordum. Sokağa çıkma endişelerim halen devam ediyor. Tabii ki bir nebze olsun rahatladık."

Erdoğan'ın sözleri Berfin'i mutlu etti

"ESKİ HALİME HİÇBİR ŞEKİLDE DÖNEMEYECEĞİM"

Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini anlatan Özek, "Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek ama tabii ki sanığın daha yüksek ceza almasını istiyoruz. Zaten üst mahkemeye çıkacağız. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz." şeklinde konuştu.

ANNESİ ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Anne Zeynep Özek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Konuşmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Arkamızda olduğunu bildirdi. Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. Kızımın ve benim korkularım dinecektir." dedi.

Erdoğan'ın sözleri Berfin'i mutlu etti

Erdoğan'ın sözleri Berfin'i mutlu etti

Erdoğan'ın sözleri Berfin'i mutlu etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

Erdoğan'ın sözleri Berfin'i mutlu etti

Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın -VİDEO

İlginizi Çekebilir
Sedanur Güzel'i katledenlere ağırlaştırılmış müebbet
Kars'ta 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i cinsel istismarda bulunarak katleden sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi
AK Parti teşkilatlarında özgüven eksikliği yaşandığını ifade eden Bülent Turan, yapılan hatalar nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın kaybedildiğini söyledi.
Köprüde silahla geçişi engelleyen şahıs için ceza istemi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elindeki silahla araçların geçişini engelleyen şahıs hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
TBMM Başkanı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ensonhaber Haber Koordinatörü Bahadır Çolak'ın da aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

345
Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

789
Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

299
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

74
Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

248
Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

113
İdlib'de ateşkes ilan edildi

İdlib'de ateşkes ilan edildi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir