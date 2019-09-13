Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, büyükşehir belediye başkanları ile Külliye'de bir araya geldi.

Sorunların çözülmesi için düzenlenen toplantıda, bakanlar da yerini aldı.

Tunç Soyer'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran baktığı anların objektiflere yansıması en çok konuşulanlardan biri oldu.

İZMİR'İN 5 SORUNU

Tokalaşmaların ardından İzmir'in sorunlarını masaya yatıran Soyer, Erdoğan'dan 5 konuda çözüm istedi.

Soyer, bunları şöyle sıraladı: Çiğli tramvayına bakanlık onayı, Bostancı'daki balıkçı barınağının belediyeye tahsisi, 1924 yılında inşa edilen elektrik fabrikasının müze yapılması, Halkapınar-Otogar metrosuna onay, Çamlı Barajı çalışmalarında yeniden değerlendirme isteği.

Tunç Soyer'in bu sorunları dile getirmesi üzerine salondaki ilgili bakanlar, tek tek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuların takipçisi olacağını belirtti.