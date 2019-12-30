Erdoğan'la İmamoğlu'nun Kanal İstanbul tartışması sürüyor

İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul tartışmaları asgari ücret ve yerli otomobil arasından sonra devam ediyor.

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul cevabı

"İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ"

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul'la ilgili; "Ne yazık ki hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Bunu birinci köprüde yaptılar, ikinci de, üçüncü de yaptılar, Marmaray’da, Avrasya Tüneli’nde, Osman Gazi Köprüsü’nde, Orhan Gazi Köprüsü’nde yaptılar. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız. Şu anda dünyada 50’yi aşkın bu şekilde kanal var. Bütün bu kanallar sadece bir lüks olsun dile yapılmıyor. Hepsi bir ihtiyaca yönelik yapılıyor. Kanal İstanbul’u yaparken 2 tane de modern akıllı şehri bununla beraber inşa edeceğiz. 2 yolumuz var ya yap-işlet-devret ile ya da milli bütçeyle yapacağız. Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi muktedirdir. Yap-işlet-devret olursa bizim için çok iyi olur. Olmadı milli bütçeyle bunu yapmamız mümkün. Her ikisinde de şu anda elimizde imkanlar var. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.





"HOŞ DEĞİL"

Bugün Tuzla Belediyesi'ni ziyaret eden ve ardından gazetecilere açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine; "Topluma dönük bazı mesajlar beni üzüyor. ‘İsteseniz de istemeseniz de’ tarifi hoş değil. ‘Biz yaparız, vatandaşa hesap veririz’ gibi tarifler, çelişkili tariflerdir. Tatmin edici değil. Demokrasiye inanan insanların bu kadar büyük etkisi ve bana göre, negatif etkisi bu kadar büyük, geniş çaplı, maliyeti ve detayları hala belli olmayan bir projeyi, ‘Ben yapacağım’ ısrarı yerine, toplumu aydınlatma ve gerekiyorsa topluma sorabilirizi ortaya koyabilme ferasetini görmek isterdik. Bu kabiliyeti ortaya koymaları demokrasiyi güçlendirir." dedi.