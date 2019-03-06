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Eremcan Acar, Deren Talu'ya kafayı taktı

Aylin Koç ile aşk yaşayan Eremcan Acar, şimdi de Deren Talu’nun kalbini çaldı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 13:46..
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Erdal Acar'ın Emel Yıldırım'dan olan oğlu Eremcan Acar, babası gibi çapkınlıklarıyla gündeme geliyor. Eremcan Acar'ın son gözdesi ise, Defne Samyeli'nin eski eşi mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren Talu oldu.

Eremcan Acar, Deren Talu'ya kafayı taktı

22 yaşındaki modeli Instagram'dan takibe alan genç adam, Deren Talu'nun paylaşımlarını da beğeni yağmuruna tuttu.

DOSTLARI ARAYA SOKTU

Deren Talu ise Eremcan Acar'ın ilgisine, başta temkinli davrandı. Ancak Eremcan, modelle, ortak dostları sayesinde tanışmayı başardı.

DEREN TANIMAYA ÇALIŞIYOR

İddiaya göre ikili, bir süredir gizli gizli görüşüp birbirlerini tanımaya çalışıyor. Genç çiftin, Eremcan Acar'ın üniversite eğitimi gördüğü Londra'da bir araya geldiği de konuşulanlar arasında.

AYLİN'İ BIRAKTI

Londra'da başlayan arkadaşlıkları 2017 yazında aşka dönüşen Eremcan Acar ile Aylin Koç'un ilişkisi ise birkaç ay sonra bitti. Aylin Koç, şimdilerde Bennu Gerede'nin oğlu Dilan'la aşk yaşıyor.

Eremcan Acar, Deren Talu'ya kafayı taktı

Eremcan Acar, Deren Talu'ya kafayı taktı

Eremcan Acar, Deren Talu'ya kafayı taktı

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