Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan veya alıkonulan annelerin oturma eylemi devam ediyor.

Dün yeni katılan ailelerle birlikte HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'a yükseldi.

Türkiye'nin birçok yerinden annelere destek mesajları yağarken; benzer bir acıyı yaşamış bir anne de Diyarbakır annelerine desteğini açıkladı.

EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİ KONUŞTU

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve "Biri de çıkıp demiyor ki; Eren iyi ki varsın" sözüyle adeta kalplere çivi çakan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, annelerin acılarını paylaştı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre anne Bülbül, HDP önünde eylem yapan annelere; "Ben de bir anneyim. Benim oğlum şehit olduğu zaman hiç kimse gelip destek çıkmadı. Benim bu durum çok zoruma gidiyor. Ben köydeyim diye mi benim yanıma çocuğu kaçırılan ya da şehit olan anneler gelmedi? Yoksa benim yavrum fakir çocuğuydu diye mi? Yanıma sadece Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız geldi. Ben bir anne olarak acısı olan bütün annelerin birbirine kenetlenmesini istiyorum. O annelerin yanındayım, acılarını anlıyorum." diyerek desteğini iletti.

"ERENLER ÖLMESİN"

Kan dursun çağrısı yapan Ayşe Bülbül; "Ben 15 yaşındaki yavrumu toprağa verdim. Oradaki annelere de çok üzülüyorum. Günlerdir o kapıda çocukları için bekliyorlar. Ama o anneler en azından çocuklarının dağda olduğunu biliyor. Dağda belki zor durumdalar ama yaşıyorlar. Benim yavrum bir daha gelmeyecek. İki yıldır yavrum yok. Bir şehit annesi olarak terörün artık bitmesini istiyorum. Bitsin ve bu anneler artık ağlamasın. Erenler ölmesin, Ayşe anneler, ağlamasın istiyorum." sözlerini de ekledi.

Oğlu kaçırılan anne: Artık bu hasret bitsin VİDEO