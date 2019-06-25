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Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Trabzon Maçka'da PKK’lı teröristleri ihbar eden ve güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösterirken şehit olan Eren Bülbül, ölümünün ikinci yılında unutulmadı.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 16:27..
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Trabzon'da PKK’lı hainler, erzak çalmak için Maçka ilçesinde bir bölgeye geldi. Onları gören 15 yaşındaki Eren Bülbül ise hemen güvenlik güçlerine haber verdi.

Çatışma çıktı ve o minik beden şehit düştü.

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

UNUTULMADI, UNUTULMAYACAK

Ölümünün ikinci yılında Türkiye, vatanı uğruna 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ü yine unutmadı.

7'den 70'e hemen herkes Eren Bülbül'ü andı, dualar etti.

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Aslında onu akıllara kazıyan bir başka ayrıntı daha vardı. Sosyal medya sitesi Facebook'tan yaptığı paylaşım, milyonların yüreklerini dağladı.

'İYİ Kİ VARSIN EREN'

"Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren" yazısına milyonlar "İyi ki varsın Eren" olarak cevap verdi.

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı

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