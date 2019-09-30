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Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

İstanbul depreminin tüm şiddetiyle hissedildiği Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulanan Eren Erdem, cezaevi yönetiminin olası bir deprem senaryosunda acil durum planının olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 00:01..
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Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eski milletvekili ve parti meclisi üyesi Eren Erdem'i, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Çakırözer, depremin en şiddetli hissedildiği Silivri'de Eren Erdem'in neler hissettiğini açıkladı.

"ACİL DURUM İÇİN BİLE İZİN YOK"

Çakırözer, Eren Erdem’in kendisine  "Adalet Bakanlığı’nın ne de cezaevi yönetiminin olası bir deprem senaryosunda acil durum planının olmadığını" aktardığını söyledi

Çakırözer, mahkumların depremi çok şiddetli hissettiklerini, deprem gününün gecesi cezaevi yönetiminden koğuşlardan avlulara açılan kapıların acil durum için açık bırakılmasını istediklerini aktardı.

ACİL ÇIKIŞ KAPISI SADECE BAKAN İZNİYLE AÇILIYOR

Çakırözer, "Cezaevi yönetimi,  ‘O kapı sadece bakan izniyle açılır’ yanıtı verilmiş ve tüm İstanbul’un korkudan sokaklarda uyuduğu gece Silivri Cezaevi’nde koğuş kapıları bakan bahanesiyle kilitli kalmış" dedi.

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Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

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