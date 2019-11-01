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Eren Erdem tahliye sonrasında basın toplantısı düzenledi

Dün cezaevinden tahliye olan Eren Erdem; beraat edeceğine emin olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 01.11.2019 - 14:35..
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Eren Erdem tahliye sonrasında basın toplantısı düzenledi

CHP PM Üyesi Eren Erdem, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

"HUKUKA BAĞLI HAKİMLERİN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Erdem, dosyasının Yargıtay'da olduğunu hatırlatarak, "Cumhuriyet gazetesi davasıyla bizim davamız birebirdir. Ben beraat edeceğimden eminim. Yargıtay'da halen daha vicdan sahibi hakimlerin olduğunu, en azından hukuka bağlı hakimlerin olduğunu son çıkan kararlarda gözlemledik." dedi.

Eren Erdem tahliye sonrasında basın toplantısı düzenledi

"DUA İLE DESTEK VERİYORUZ"

Eren Erdem şunları da söyledi; "Türkiye'de yargılamalara hukuki yaklaşımlar sergilemek mümkün değil. İşimizi dua ile görmek durumundayız. Birbirimize dua etmek suretiyle destek vermek durumundayız. Eskiden hem dua ederdik hem de hukuken üstümüze düşenleri de yapardık. Ama artık ikincisi pek işe yaramıyor. Ama biz yine hukuk demeye devam edeceğiz."

Eren Erdem tahliye sonrasında basın toplantısı düzenledi

Eren Erdem tahliye sonrasında basın toplantısı düzenledi


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