Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

Önce eşinin boğazını kesti ardından da kendi boğazını

1 İdlib'de patlama: 3 ölü Darkuş kasabasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

2 Yazar Güneş Altunkaş, İstanbul TÜYAP heyecanını ilk kez yaşayacak İlk romanı “Kapının Ardındaki Ben” ile çok sevilen yazar Güneş Altunkaş, 38. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda okurları ile buluşacak…

3 Önce eşinin boğazını ardından da kendi boğazını kesti Konya'da eşiyle tartışmaya başlayan adam, hem eşini hem de kendisini öldürmek istedi.

4 Jordan Clarkson başörtü taktı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Jordan Clarkson, yeni tarzıyla görenleri şaşırttı. Yıldız basketbolcu maça başörtüsü takarak geldi.

5 Kadıköy'de kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti İstanbul Kadıköy'de bir vatandaş, kendisine ait kamyonun lastiklerini kontrol ederken hareket eden aracın altında kaldı.

6 Protestoların devam ettiği Irak'ı bekleyen senaryolar İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini nedeniyle 250 kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili çeşitli senaryolar ortaya atıldı.