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Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

Eski CHP'li Milletvekili Eren Erdem'in, infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

AA | 31.10.2019 - 16:42..
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Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

489 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eren Erdem, hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı...

Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem’in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem, 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

İNFAZ SÜRESİ DİKKATE ALINDI

Eren Erdem'in, infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

NE ZAMAN SERBEST KALACAK?

7188 sayılı kanun gereğince temyiz yolunun açık olduğu ve Eren'in bugün 00.00'a kadar serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

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