Erendiz Atasü’den iki yeni eser

Edebiyatın yankılı seslerinden Erendiz Atasü, “Türk Romanında Bir Gezenti”de, Suat Derviş, Leyla Erbil, Yaşar Kemal, Ataol Behramoğlu, Pınar Kür gibi Türk Edebiyatı’nın pek çok özel isminin eserlerini irdelerken, “Şairin Ölümü”nde ise, toplumun kanayan yaralarından bahsediyor…

(Erendiz Atasü)

ŞAİRİN ÖLÜMÜ

Bu bir öykü kitabı! Bir röportajında “Şairin Ölümü öyküsü Mayakovski’nin yaşamından esinlidir.” diyen Atasü, eski aşkları ve aldatmaları, yaşlanan bedenlerde yaşlanmayan arzuları, sığıntı yaşamları ve yalnız ölümleri, değişen anıları ve belirsiz gelecekleri, beden ve ruh nasırlarını kurguluyor…

“Bir Başka Fahriye Abla” öyküsüyle başladığı Şairin Ölümü’nde, 9 öykü bulunuyor. Şairin Ölümü ise, yedinci öykü! Atasü, özellikle bir isim vermiyor kahramanına. Yine röportajın devamında aktardığı gibi, çünkü bu bir biyografi değil. Bundan sebep o sadece Şair…

Tek marifeti yazmak olan bir şair…

Şairin Ölümü

Erendiz Atasü

Can Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

(Erendiz Atasü)

TÜRK ROMANINDA BİR GEZENTİ

Atasü, bu kitapta Türk romanın farklı yüzleri arasında bir gezintiye çıkıyor. Bu bir deneme kitabı! Türk Edebiyatı’nın pek çok yazar ve şairine başka bir perspektiften bakarak sürdürdüğü yolculuğunda Atasü, aslında sadece meraklı okura ulaşmakla kalmıyor; bir yandan da öğrencilere enfes bir kaynak sunuyor…

“Barış ve Edebiyat”, “Şehir ve Yazar” gibi temalara eğilen denemelerin yanı sıra Suat Derviş’ten Leylâ Erbil’e, Sevgi Soysal’dan Pınar Kür’e, Mine Söğüt’ten Şebnem İşigüzel’e, yakın geçmişten ve günümüzden kadın yazarların eserlerine de ışık tutuyor. Yaşar Kemal’i konu alan denemesinde onun destansı romanını, Orhan Kemal’de ise yazarın sosyalist ve hümanist yanını ele alıyor. Bundan başka günümüz edebiyatına, öykü sanatına ve Batı edebiyatından örneklere değindiği yazılarına da yer veriyor…

Türk Romanında Bir Gezenti

Erendiz Atasü

Can Yay.

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap