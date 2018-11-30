Ergenekon davasında mütalaa açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün varlığının kanıtlamadığını belirtti. 26 sanık hakkında ceza istendi.
4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Öte yandan savcı mütalaasında; Alparslan Aslan ile Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi, 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.
Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.