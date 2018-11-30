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Ergenekon davasında mütalaa açıklandı

Savcı, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kanıtlamadığını açıkladı.

DHA | 30.11.2018 - 14:35..
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Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün varlığının kanıtlamadığını belirtti.  26 sanık hakkında ceza istendi.

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Öte yandan savcı mütalaasında; Alparslan Aslan ile Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi, 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.

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