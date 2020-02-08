Ericsson, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Ayrıca Tesla, Huawei, Xiaomi ve Apple gibi Çin'de faaliyet gösteren birçok şirket, virüs nedeniyle çeşitli önlemler aldı.

Söz konusu salgın, başka ülkelerde yapılacak organizasyonları da ciddi anlamda etkiliyor. 24-27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020), koronavirüs nedeniyle beklenen ilgiyi görmeyebilir.

LG ve ZTE şirketlerinin, koronavirüs endişesi nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacaklarını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu şirketler arasına Ericsson da eklendi.

'BÖYLE BİR RİSKİ GÖZE ALAMAYIZ'

Ericsson yaptığı açıklamada, koronavirüsün yakından takip ettiklerini ancak çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atmayacaklarını belirtti. Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacaklarını açıklayan Ericsson, karşılaşacağımız riskler en aza inse bile böyle bir riski almayacaklarını vurguladı.

Ericsson, ayrıca Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayı planladığı birçok ürünü, ayrı olarak düzenleyeceği başka bir etkinlikte tanıtacağını açıkladı. Ancak bu etkinliğin ne zaman düzenleneceği konusunda hiçbir bilgi bulunmuyor.

Teknoloji şirketleri, hem kendi çalışanlarının hem de halkın sağlığını korumak için açık alanlarda lansman gerçekleştirmekten korkuyor. Örneğin son günlerde Mi 10 Pro'nun tanıtım etkinliği için hazırlanan Xiaomi, koronavirüs nedeniyle etkinliği iptal ederek telefonu internet üzerinden tanıtacak.

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